ФАН публикует видео крупного пожара на складах под Омском

Несколько подразделений МЧС привлекли к тушению крупного пожара в селе Дружино Омской области. Огонь охватил два склада с пластиковой тарой.

На кадрах, снятых с коптера, можно увидеть масштабное возгорание на складской территории в селе Дружино, что в 35 километрах от Омска. В объятых огнем помещениях хранилась пластмасса, что привело к образованию большой дымовой завесы в округе. По сообщениям очевидцев, сначала загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на два складских здания: один размером 10 на 15 метров, второй — 100 на 30 метров.

К тушению привлекли несколько подразделений областного МЧС: 105 человек личного состава и 21 единицу спецтехники, а также пожарный поезд. По сообщениям МЧС, до прибытия пожарных были эвакуированы восемь человек, пострадавших нет.