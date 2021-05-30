ФАН публикует список пострадавших при взрыве батута в Барнауле

Барнаул, 30 мая. Установленный перед торговым центром батут лопнул, когда на нем прыгали дети, двое из них получили травмы.

Список пострадавших:

Виктория К., 4 года,

Анна Я., 3 года.

Девочек увезли в первую городскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Инцидент произошел возле ТЦ «Район». Из батута вылетел шланг, после чего он начал подниматься и лопнул от давления, сообщал ФАН. Рядом находится забор и трамвайные пути, куда вылетели дети. Правоохранители начали проверку.