Головин рассказал, что нужно сборной России для повтора успеха на ЧМ

Москва, 30 мая. Ключевой игрок сборной при тренере Станиславе Черчесове Александр Головин рассказал, что необходимо российской команде для выхода в финал на Евро-2020.

Российский спортсмен за две недели до старта второго в его карьере чемпионата Европы оценил шансы сборной на выход в финал. Журналисты отметили, что группа в предстоящем сезоне будет сложнее, чем была на чемпионате мира. Головин считает, что повторить успех возможно, для чего потребуется хорошая подготовка каждого игрока сборной.

«За счет командной игры. За счет подготовки, которую мы сейчас закладываем. Важно быть готовыми больше чем на 100%, чтобы обыграть такую команду, как Бельгия. Очевидно, что на классе их не победишь», — поделился футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он заверил журналистов, что никто из сборной не будет играть слабо, дожидаясь счета 0:0. По словам Головина, российская команда намерена доставить проблемы своим соперникам из группы. Чтобы победить, команде придется быть физически сильнее, чем другие. Футболист отметил, что выход в полуфинал во время чемпионата мира дал силы российским спортсменам. Они верят, что могут обыграть сильные команды, а главное, в это верят фанаты.

В рамках интервью Головин высоко оценил наличие в команде футболиста Артема Дзюбы. Он заявил, что спортсмен всегда поддерживает позитивный настрой своих коллег по полю, поднимает боевой дух и разряжает обстановку шутками.