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15:14
Общество
Россияне определили победителя конкурса на самый худший школьный туалет
15:14
Происшествия
Дело топ-менеджмента «Рольфа» Кайро в скором времени передадут в суд
15:14
Политика
Крымский депутат призвал Белоруссию признать полуостров частью России
15:14
Армия
Прибалтика ожидает от США помощи в покупке списанных реактивных установок
15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
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Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
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14:56
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14:51
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Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
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Головин рассказал, что нужно сборной России для повтора успеха на ЧМ

Спорт
Головин рассказал, что нужно сборной России для повтора успеха на ЧМ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 мая. Ключевой игрок сборной при тренере Станиславе Черчесове Александр Головин рассказал, что необходимо российской команде для выхода в финал на Евро-2020.

Российский спортсмен за две недели до старта второго в его карьере чемпионата Европы оценил шансы сборной на выход в финал. Журналисты отметили, что группа в предстоящем сезоне будет сложнее, чем была на чемпионате мира. Головин считает, что повторить успех возможно, для чего потребуется хорошая подготовка каждого игрока сборной.

«За счет командной игры. За счет подготовки, которую мы сейчас закладываем. Важно быть готовыми больше чем на 100%, чтобы обыграть такую команду, как Бельгия. Очевидно, что на классе их не победишь», — поделился футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он заверил журналистов, что никто из сборной не будет играть слабо, дожидаясь счета 0:0. По словам Головина, российская команда намерена доставить проблемы своим соперникам из группы. Чтобы победить, команде придется быть физически сильнее, чем другие. Футболист отметил, что выход в полуфинал во время чемпионата мира дал силы российским спортсменам. Они верят, что могут обыграть сильные команды, а главное, в это верят фанаты.

В рамках интервью Головин высоко оценил наличие в команде футболиста Артема Дзюбы. Он заявил, что спортсмен всегда поддерживает позитивный настрой своих коллег по полю, поднимает боевой дух и разряжает обстановку шутками.

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Головин евро чемпионат мира
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