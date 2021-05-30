Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове

Российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа Никита Ефремов сегодня празднует свой 33-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер Илья Аксенов.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках фильма «На край света».

«Он приходит на площадку уже готовым, выполняет «домашнюю работу». Это делают немногие актеры. Пожалуй, это самая главная черта, которая должна быть в актере. В общении он не держал большую дистанцию. Многие себя позиционируют в духе «я особенный». От него я такого не видел. Это очень расслабляет», — сказал режиссер.

Илья Аксенов припомнил один момент, который также многое может сказать о профессионализме актера.

«В какой-то момент он должен был ехать на гироскутере и упасть. Многие знакомые мне артисты отказались бы это делать, потому что нужно тратить время на то, чтобы освоить новый транспорт. Однако Никита сразу начал учиться. Так что в плане овладения новым навыком он схватывает все на лету, и в итоге в кадре он ехал так, словно всю жизнь катался», — поведал собеседник ФАН.

instagram.com / @efremovefremov

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Играть только те роли, от которых получаешь настоящее удовольствие. Работать с теми образами, которые бросают актеру вызов, и он хочет его преодолеть», — подытожил Илья Аксенов.

Ранее режиссер Зиновий Ройзман через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марию Шукшину.