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Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
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Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
14:48
ФАН-ТВ
ФАН публикует видео крупного пожара на складах под Омском
14:48
Политика
СМИ сообщают, что выступление Путина на ПМЭФ будет объемным
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Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове

Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
ТАСС  /  Валерий Шарифулин

Российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа Никита Ефремов сегодня празднует свой 33-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер Илья Аксенов.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках фильма «На край света».

«Он приходит на площадку уже готовым, выполняет «домашнюю работу». Это делают немногие актеры. Пожалуй, это самая главная черта, которая должна быть в актере. В общении он не держал большую дистанцию. Многие себя позиционируют в духе «я особенный». От него я такого не видел. Это очень расслабляет», — сказал режиссер.

Илья Аксенов припомнил один момент, который также многое может сказать о профессионализме актера.

«В какой-то момент он должен был ехать на гироскутере и упасть. Многие знакомые мне артисты отказались бы это делать, потому что нужно тратить время на то, чтобы освоить новый транспорт. Однако Никита сразу начал учиться. Так что в плане овладения новым навыком он схватывает все на лету, и в итоге в кадре он ехал так, словно всю жизнь катался», — поведал собеседник ФАН.

Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
instagram.com  / @efremovefremov

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Играть только те роли, от которых получаешь настоящее удовольствие. Работать с теми образами, которые бросают актеру вызов, и он хочет его преодолеть», — подытожил Илья Аксенов.

Ранее режиссер Зиновий Ройзман через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марию Шукшину.

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илья аксенов никита ефремов
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