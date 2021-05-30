Головин назвал семьей сборную России по футболу

Вена, 30 мая. Российский футболист Александр Головин рассказал о своем участии в Евро-2021 и вызове в сборную. Спортсмен признался, по кому скучал больше всего.

Полузащитник "Монако" отметил, что рад вернуться в состав национальной команды. В преддверии европейского первенства он отметил, что очень скучал по всем игрокам, поскольку сборы больше похожи на встречу семьи, чего нет в клубах.

«Здесь не команда, а семья. Все вместе куда-то ходим, что-то делаем. Много ходим в баню, бассейн. Временами даже больше, чем нужно для восстановления. Просто для того, чтобы пообщаться. С пацанами собираемся, во что-то играем», — рассказал спортсмен в интервью «Спорт-экспресс».

Головин подчеркнул, что во время прошлого сбора для чемпионата Европы из-за неудачного выступления спортсмены повздорили. По его мнению, в этот раз команда стала намного сплоченнее.

25-летний Александр Головин в этом году номинирован на звание «Спортсмен года» по версии издания GQ Russia. Конкуренцию хавбеку составит нападающий сборной России Артем Дзюба. Список номинантов появился на официальном сайте журнала.