Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций

В Ялте и других городах Крыма 30 мая состоялся ежегодный всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Участие в любительском спортивном мероприятии в этом году принимают, только по официальным данным, 85 регионов России и более 150 тысяч человек. Радует, что с каждым годом количество участников растет, поскольку в первый забег в 2017-м полумарафон одновременно стартовал только в десяти городах РФ.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В курортной столице Республики Крым все было организовано на высшем уровне: часть дорог, в том числе пешеходных, была перекрыта для безопасности маршрута, спортсмены на пути могли попить воды и подкрепиться фруктами, а перед забегом была организована хорошая разминка. Корреспондент ФАН поговорил с одним из участников полумарафона.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Прекрасное мероприятие, именно таких нам и не хватает в России, чтобы люди были более спортивные, здоровые. В этом году я принял участие в забеге впервые, до этого просто не получалось из-за дел присоединиться к единомышленникам. Сегодня я наконец-то это сделал, как и многие другие, — это еще одна маленькая победа над собой. Спасибо организаторам, волонтерам, полиции и всем, кто помогал нам», — заявил Александр.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По его словам, в следующем году он обязательно примет участие в забеге, а также пригласит еще друзей, чтобы как можно больше людей занимались спортом.

Отметим, что для спортсменов каждого уровня есть разные по длине маршруты: 1, 5, 10 и 21,1 километра. В конце мероприятия всех участников наградили медалями и поздравили с прохождением любительского полумарафона.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму восстановили движение электропоездов после сильного ливня.