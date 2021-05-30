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30 мая 15:16
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новостей
15:14
Общество
Россияне определили победителя конкурса на самый худший школьный туалет
15:14
Происшествия
Дело топ-менеджмента «Рольфа» Кайро в скором времени передадут в суд
15:14
Политика
Крымский депутат призвал Белоруссию признать полуостров частью России
15:14
Армия
Прибалтика ожидает от США помощи в покупке списанных реактивных установок
15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
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14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
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Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций

Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В Ялте и других городах Крыма 30 мая состоялся ежегодный всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Участие в любительском спортивном мероприятии в этом году принимают, только по официальным данным, 85 регионов России и более 150 тысяч человек. Радует, что с каждым годом количество участников растет, поскольку в первый забег в 2017-м полумарафон одновременно стартовал только в десяти городах РФ.

Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В курортной столице Республики Крым все было организовано на высшем уровне: часть дорог, в том числе пешеходных, была перекрыта для безопасности маршрута, спортсмены на пути могли попить воды и подкрепиться фруктами, а перед забегом была организована хорошая разминка. Корреспондент ФАН поговорил с одним из участников полумарафона.

Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

«Прекрасное мероприятие, именно таких нам и не хватает в России, чтобы люди были более спортивные, здоровые. В этом году я принял участие в забеге впервые, до этого просто не получалось из-за дел присоединиться к единомышленникам. Сегодня я наконец-то это сделал, как и многие другие, — это еще одна маленькая победа над собой. Спасибо организаторам, волонтерам, полиции и всем, кто помогал нам», — заявил Александр.

Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

По его словам, в следующем году он обязательно примет участие в забеге, а также пригласит еще друзей, чтобы как можно больше людей занимались спортом.

Отметим, что для спортсменов каждого уровня есть разные по длине маршруты: 1, 5, 10 и 21,1 километра. В конце мероприятия всех участников наградили медалями и поздравили с прохождением любительского полумарафона.

Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму восстановили движение электропоездов после сильного ливня.

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крым ялта
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Все новости / Общество / Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
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