Российский ОПК готовится к модернизации истребителя Су-57

Москва, 30 мая. Предприятия российского ОПК проведут модернизацию истребителя пятого поколения Су-57, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что Су-57 только поступил на вооружение, но в Москве уже готовятся к новому этапу модернизации самолета.

«Это постоянный процесс», — добавил он.

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, в свою очередь, отметил, что задача ОПК — обеспечить гарантированную безопасность страны. Он заверил, что Россия не стремится кого-либо завоевывать.

Су-57 является истребителем пятого поколения, предназначенным для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Его разработали для замены в российских ВКС тяжелого истребителя Су-27. Новый истребитель получил сверхзвуковую крейсерскую скорость полета и радиопоглощающее покрытие. Ожидается, что к 2024 году Воздушно-космические силы России получат 22 единицы Су-57.

Ранее сообщалось, что на основе Су-57 российские конструкторы разрабатывают новый истребитель. Машина станет более легкой и маневренной.