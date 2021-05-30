Спасатели в лодках будут следить за купанием в детских лагерях

Москва, 30 мая. Спасатели на лодках будут наблюдать за купанием детей в российских оздоровительных лагерях на период летнего сезона.

Такие правила пользования пляжами в оздоровительных лагерях для детей вступили в силу 1 января 2021 года. Об этом сообщил в беседе с ТАСС начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин. Спасатели должны будут выходить в акваторию и находиться там, пока дети не прекратят купаться.

До этого сообщалось, что детский лагерь «Орленок» готовится к заезду детей. В шестую лагерную смену планируется принять три тыс. приезжих.