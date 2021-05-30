Эвелина Хромченко показала платье, которое не стоит надевать женщинам старше 50 лет

Москва, 30 мая. Эксперт моды Эвелина Хромченко объяснила, почему женщинам старше 50 лет не стоит надевать воздушное платье с объемными рукавами. Она оценила образ гостьи «Модного приговора».

Участницей нового выпуска программы стала 50-летняя женщина. В передачу ее привел взрослый сын, которого не устраивает молодежный образ матери. Ведущим шоу он рассказал, что хотел бы видеть ее элегантной и утонченной. По правилам программы первыми за перевоплощение героини берутся стилисты. В этом выпуске имиджмейкер выбрал для героини летнее шелковое платье светло-коричневого цвета с большими рукавами.

Ведущие «Модного приговора» остались недовольны выбором стилиста. Народная артистка России Надежда Бабкина отметила, что такой наряд отлично подойдет восьмилетней девочке. Историк моды Александр Васильев отметил качество материала, а сам наряд назвал слишком «кукольным». Эвелина Хромченко и вовсе описала образ, который вызывает этот наряд.

«Вы выглядите, как будто девочка-школьница собралась на велосипеде вести бабушке пирожки», – отметила эксперт.

По мнению Хромченко, представительницы прекрасного пола, надевающие подобные платья, перестают выглядеть не только стильно, но и элегантно. Она подчеркнула, что женщинам старше 50 лет лучше отказаться от таких нарядов.

В одном из прошлых выпусков Хромченко показала идеальное тонкое пальто, которое подойдет для женщин с пышными формами. Наряд хорошо подчеркивает фигуру, скрывая ее недостатки.