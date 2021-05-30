Вице-премьер РФ Борисов рассказал о целях модернизации вооруженных сил

Москва, 30 мая. Модернизация российской армии направлена главным образом на решение оборонительных задач, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

Российский чиновник в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» отметил, что главная задача, которая стоит перед войсками, заключается в защите государства.

«Наша задача — обеспечить гарантированную безопасность страны, мы не собираемся кого-то завоевывать. И делать это надо эффективно и дать понять всем, кто хочет посягнуть на наши территории, что это очень опасное занятие — ходить к нам с такими мыслями и намерениями», — сказал он.

При этом государство регулярно подвергается посягательствам извне на территориальную целостность — так, например, Соединенные Штаты намерены расширить военное присутствие в акватории Черного моря. Для этих целей Пентагон начал модернизацию своих авиабаз в Румынии.