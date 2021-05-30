Российские курсанты побили мировой рекорд на Армейских международных играх

Кострома, 30 мая. Курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С. К. Тимошенко установили мировой рекорд скорости на трассе.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, на первом этапе гонки курсанты смогли преодолеть трассу полигона Песочное быстрее, чем в разные годы это удавалось сделать военным из Азии, Африки и стран СНГ. Соревнования проводились в рамках конкурса Армейских международных игр «Безопасная среда».

Курсантам удалось за рекордно короткое время преодолеть трассу, оборудованную колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом и участком экстремального маневрирования. Для этого им потребовалось менее получаса.

Российские военные устанавливали рекорды и в рамках АрМИ-2020. Например, водолазы из Севастополя за короткое время залатали пробоину на аварийном корабле в рамках конкурса «Глубина». Ранее они поделились, как им удалось установить продемонстрировать такие высокие результаты.