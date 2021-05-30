Батут с прыгающими детьми лопнул в Барнауле

Барнаул, 30 мая. Возле одного из торговых центров города лопнул батут. В этот момент на нем находились дети, на данный момент известно о двух пострадавших.

Из конструкции вылетел шланг, в результате чего батут начал подниматься, сообщил источник Федерального агентства новостей. Сейчас его уже свернули. Детей отбросило в разные стороны, в непосредственной близости находятся трамвайные пути.

На место происшествия прибыли сотрудники Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Алтайскому краю. Все обстоятельства произошедшего выясняются.