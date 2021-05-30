Мурашко напомнил россиянам о необходимости вакцинации от COVID-19

Москва, 30 мая. Участие российских граждан в вакцинации от коронавируса крайне необходимо для образования коллективного иммунитета. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, таким образом удастся добиться того, чтобы «вирус в итоге ушел из страны». В связи с этим важно, чтобы все население страны приняло участие в прививочной кампании.

Мурашко ранее поделился статистикой по вакцинации россиян. Выяснилось, что количество россиян, получивших первую дозу вакцины от COVID-19, почти достигло 17 млн.