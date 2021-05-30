Шойгу рассказал о подводных экскурсиях в новом музейном комплексе ВС РФ

Москва, 30 мая. Министерство обороны РФ откроет подводные экскурсии в армейском музейном комплексе, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Речь идет о новом комплексе на базе парка «Патриот». Примерно раз в полгода здесь будут меняться экспозиции, отметил Шойгу в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, здесь могут представить Бородинское сражение и фрагмент Сталинградской битвы.

«Также все, что связано с морем, с водой, под водой: и водолазное снаряжение, и оружие, и мины разных времен, и торпеды. Надеемся, получится сделать и экскурсии под водой», — сказал министр.

Предположительно, музей будет открыт к восьмидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее министр обороны представил макет музея президенту России Владимиру Путину. Шойгу подчеркнул, что в музее планируется разместить около 740 тысяч экспонатов на площади 150 тысяч квадратных метров.