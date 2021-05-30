Израиль вводит ограничения на выезд в Россию из-за ситуации с COVID-19

Тель-Авив, 30 мая. Власти Израиля вносят Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые с 31 мая будет ограничен из-за ситуации с коронавирусом.

Соответствующее решение приняло израильское Министерство здравоохранения. Россию и Аргентину включат в перечень государств с максимальным риском заражения COVID-19. В этом случае выезд граждан Израиля в эти страны за исключением особых случаев будет запрещен.

Россия тем временем перешла на упрощенный порядок въезда для иностранных болельщиков на чемпионат Европы по футболу. Прибывающим из-за границы гражданам не потребуется виза для посещения РФ.