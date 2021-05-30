Кантри-поп певец Би Джей Томас умер в возрасте 78 лет

Вашингтон, 30 мая. Американский исполнитель в жанре поп и кантри Би Джей Томас скончался на 79-м году жизни. Смерть музыканта наступила 29 мая.

Информация о кончине творческого деятеля появилась на его официальной странице в сервисе микроблогов Twitter. Артист на протяжении жизни стал пятикратным обладателем премии «Грэмми». В мире было продано порядка 70 млн копий альбомов Би Джея Томаса. Песни музыканта становились лидерами хит-парадов в США.

Звезда телесериала «Лодка любви» актер Гэвин Маклауд умер в возрасте 90 лет. Как сообщалось ранее, о смерти знаменитого актера сообщил его племянник.