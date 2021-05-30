Во Всеволожске мужчина спас домашнего кота из болота

Санкт-Петербург, 30 мая. Кота спас автомобилист, который проезжал мимо болот недалеко от деревни Красная горка. Животное застряло и не смогло бы выбраться самостоятельно.

Упитанный кот был в ошейнике, на котором отсутствовала информация о владельцах. Тогда неравнодушные граждане опубликовали фотографию животного в социальных сетях. Хозяин беглеца быстро нашелся, откликнувшись на пост. В настоящее время кот передан счастливому владельцу.

Дети спасли от смерти двух завязанных в пакете котят под Тверью, сообщал ФАН. Жизни двух черных котят оказались спасены благодаря юным жителям Вышнего Волочка.