Свадебное фото Бориса Джонсона появилось в Сети

Лондон, 30 мая. Канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона подтвердила его свадьбу с 33-летней Кэрри Саймондс.

Представитель канцелярии британского премьера Прити Патель сообщила, что церемония состоялась в Вестминстерском соборе в Лондоне 29 мая.

«Премьер-министр и мисс Саймондс поженились вчера во второй половине дня в рамках небольшой церемонии», — указывается в сообщении.

Саму свадьбу Джонсон и Саймондс отметят с семьей и друзьями позднее, когда ситуация с коронавирусом станет спокойнее. Год назад британский премьер и его возлюбленная стали родителями. На свет появился мальчик, которого они назвали Уилфред Лоури Николас.

Имя подобрали в честь медиков, которые спасли британского премьера в больнице, когда он лежал в реанимации из-за COVID-19. Для 56-летнего Джонсона ребенок стал шестым, а новый брак — третьим.

Ранее Борис Джонсон заявил, что хочет свободных торговых отношений со странами по всему миру. Однако британцы сомневаются, что это хорошая идея.