Два человека погибли при стрельбе в Майами

Майами, 30 мая. Трое неизвестных ворвались в концертный зал и открыли огонь. Погибли по меньшей мере два человека.

Более 20 человек получили ранения, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, пишет The Miami Herald.

По словам директора полиции Майами Альфредо Рамиреса, инцидент произошел после полуночи. Несколько посетителей концертного зала находились на улице и увидели, как ко входу подъехал белый Nissan Pathfinder. Из него вышли трое неизвестных с автоматами и начали стрелять в толпу.

Во Франции разыскивают 30-летнего жителя коммуны Ларден-Сен-Лаза, который стрелял в жандармов. Вооруженный мужчина напал на нового приятеля своей бывшей девушки и сбежал, увидев стражей порядка, однако успел сделать несколько выстрелов в их сторону, сообщал ФАН.