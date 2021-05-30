Два человека погибли при стрельбе в Майами

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 15:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
14:48
ФАН-ТВ
ФАН публикует видео крупного пожара на складах под Омском
14:48
Политика
СМИ сообщают, что выступление Путина на ПМЭФ будет объемным
14:45
Шоу-бизнес
Гоша Куценко своими руками собирает автомобиль в подарок Прилучному
14:45
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Мали
Все новости
30 мая 15:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
14:48
ФАН-ТВ
ФАН публикует видео крупного пожара на складах под Омском
14:48
Политика
СМИ сообщают, что выступление Путина на ПМЭФ будет объемным
14:45
Шоу-бизнес
Гоша Куценко своими руками собирает автомобиль в подарок Прилучному
14:45
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Мали
Все новости

Два человека погибли при стрельбе в Майами

Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Майами
wikipedia.org  /  Alen Ištoković / CC BY 3.0

Майами, 30 мая. Трое неизвестных ворвались в концертный зал и открыли огонь. Погибли по меньшей мере два человека.

Более 20 человек получили ранения, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, пишет The Miami Herald.

По словам директора полиции Майами Альфредо Рамиреса, инцидент произошел после полуночи. Несколько посетителей концертного зала находились на улице и увидели, как ко входу подъехал белый Nissan Pathfinder. Из него вышли трое неизвестных с автоматами и начали стрелять в толпу.

Во Франции разыскивают 30-летнего жителя коммуны Ларден-Сен-Лаза, который стрелял в жандармов. Вооруженный мужчина напал на нового приятеля своей бывшей девушки и сбежал, увидев стражей порядка, однако успел сделать несколько выстрелов в их сторону, сообщал ФАН.

Вернуться назад

сша стрельба майами
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 176408 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 145474 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 116527 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 105318 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 50377 29 мая 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Все новости / Происшествия / Два человека погибли при стрельбе в Майами
Рейтинг@Mail.ru