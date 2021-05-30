Легендарный биатлонист Тихонов оскорбил Губерниева и Канделаки



Москва, 30 мая. Легендарный биатлонист Александр Тихонов на своем сайте жестко раскритиковал телеканал «Матч ТВ», включая его лидеров Дмитрия Губерниева и Тину Канделаки. Четырехкратный олимпийский чемпион выразил недовольство тем, что канал негативно освещает победы советских спортсменов.



Бывший биатлонист назвал Губерниева «абсолютным нулем», высказав в его адрес еще несколько оскорблений. Фамилия же Канделаки, по мнению Тихонова, давно стала нарицательной с негативной стороны. Отметим, что ранее легендарный спортсмен неоднократно спорил с Губерниевым и Канделаки через прессу, зачастую используя достаточно грубые выражения.



9 мая россияне потребовали от Губерниева объяснений за странный комментарий в День Победы. Ведущий оставил необычную подпись на странице Филиппа Киркорова.