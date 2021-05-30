Академик Маринин: «Китайский космос бурно развивается, но пока отстает от России»

Москва, 30 мая. По сообщениям китайских СМИ, в ночь на воскресенье грузовой корабль «Тяньчжоу-2» успешно пристыковался к базовому модулю строящейся орбитальной станции «Тяньхэ». На модуль доставлены скафандры, топливо и оборудование для окончательного ввода станции в эксплуатацию в 2022 году. Первый заместитель главного редактора журнала «Русский космос», член Академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал о том, как в целом на сегодняшний день обстоят дела в китайской космонавтике.

Строительство орбитальной станции «Тяньхэ» начато Китаем в апреле текущего года. Для окончательного ввода ее в строй потребуется еще 11 запусков, после чего на борту начнет постоянную работу экипаж из трех человек. Эксперт Игорь Маринин поделился своими мыслями о китайских космических амбициях и пришел к выводу, что в сегменте пилотируемой космонавтики эта страна пока отстает от России.

«Ситуация с китайским космосом — достаточно интересная. Они развиваются очень хорошими темпами, но в то же время не надо забывать о том, что они очень сильно от нас отстают. То есть по некоторым направлениям они нас, конечно, опередили, но по самым основным — отстали. Смотрите: они идут практически по нашим стопам. Например, первый пилотируемый корабль с Ян Ливэем они запустили в 2003 году, мы — в 1961-м. Отставание — 42 года. Далее — двухместный корабль у них полетел в 2005-м, у нас — 1965-м. Отставание — 40 лет. И так — практически во всем. Все идет по нашему пути пилотируемой космонавтики, но с использованием современных технологий».

При этом Игорь Маринин отметил, что китайский корабль более совершенен, нежели российский «Союз», но модульная станция будет значительно меньше нашего «Мира». Что касается многоразовых транспортных космических систем, работа по их созданию только начинается. Однако, по словам эксперта, налицо — успехи Китая в исследованиях Луны.

«Они посадили межпланетный аппарат на обратной стороне Луны. Мы этого не делали, и перед нами такие задачи пока не стоят. Но разговоры о совместном российско-китайском строительстве обитаемой станции на южном полюсе Луны тем не менее ведутся».

Что же касается станции «Тяньхэ», в планах Китая — вывод на орбиту еще двух лабораторных модулей, запуск четырех «грузовиков» и четырех же пилотируемых кораблей, первый из которых — «Шеньчжоу-12» — доставит на борт первый экипаж уже в июне.