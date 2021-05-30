Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин не купался в Черном море с белорусским лидером Александром Лукашенко во время переговоров в Сочи.

Информацию об этом подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сегодня глава государства не купался в море.

Ранее пресс-служба Лукашенко опубликовала фотографии политика в Черном море. Путин предложил белорусскому коллеге искупаться в Черном море перед переговорами в пятницу, 28 мая. Российский президент отметил, что погода в Сочи хорошая, а вода становится все теплее и теплее. Он добавил, что рад видеть Лукашенко в гостях.

В ответ белорусский глава поблагодарил Путина за «человеческое приглашение» и не смог отказаться от предложения президента РФ.