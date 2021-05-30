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15:13
Происшествия
ФАН выяснил причину падения авто с набережной на юге Москвы
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
14:48
ФАН-ТВ
ФАН публикует видео крупного пожара на складах под Омском
14:48
Политика
СМИ сообщают, что выступление Путина на ПМЭФ будет объемным
14:45
Шоу-бизнес
Гоша Куценко своими руками собирает автомобиль в подарок Прилучному
14:45
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Мали
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Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи

Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин не купался в Черном море с белорусским лидером Александром Лукашенко во время переговоров в Сочи.

Информацию об этом подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сегодня глава государства не купался в море.

Ранее пресс-служба Лукашенко опубликовала фотографии политика в Черном море. Путин предложил белорусскому коллеге искупаться в Черном море перед переговорами в пятницу, 28 мая. Российский президент отметил, что погода в Сочи хорошая, а вода становится все теплее и теплее. Он добавил, что рад видеть Лукашенко в гостях.

В ответ белорусский глава поблагодарил Путина за «человеческое приглашение» и не смог отказаться от предложения президента РФ.

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