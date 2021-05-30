Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море

Сочи, 30 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял предложение своего российского коллеги Владимира Путина искупаться в Черном море.

Накануне российский лидер в ходе официальной встречи с Лукашенко заметил, что погода в Сочи очень хорошая. По его словам, вода в Черном море становится теплее с каждым днем. В связи с этим после окончания переговоров можно искупаться, намекнул Путин.

Глава Белоруссии с радостью принял это приглашение. Кроме того, Лукашенко заметил, что пятница является очень удачным днем для подобных мероприятий, так как на выходных можно отдохнуть. Позже в Сети появились кадры, как глава республики «штурмует» волны Черного моря. По выражению лица Лукашенко можно предположить, что вода оказалась слегка прохладной.

Ранее политолог Александр Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным. По его словам, таким образом белорусский лидер справляется со стрессом.