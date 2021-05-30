Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией

Минск, 30 мая. Принадлежащий Германии самолет Bombardier совершил полет над территорией Республики Беларусь. Он вылетел из российской столицы.

Частная авиация Европейского союза не стала отказываться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии по экономическим соображениям. Как сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН), самолет Bombardier, принадлежащий Германии, пересек воздушную границу государства. Он совершает перелет из Москвы.

Как сообщалось ранее, в небе над Белоруссией были замечены два самолета из Китая и два с Бермудских островов. Они летели во Франкфурт. Также воздушную границу страны пересекал самолет Airbus A320, зарегистрированный в Сербии.