Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе

Вашингтон, 30 мая. Американские военнослужащие случайно выдали секретную информацию о тактическом ядерном оружии США на военных базах в Европе. Утечка информации произошла из-за онлайн-приложений.

Американские солдаты, которые находятся на военных базах США в Европе, пользовались общедоступными онлайн-приложениями с целью запоминания и отображения на них протоколов безопасности. Пометки, которые делали военнослужащие, автоматически «сливались» в Сеть и выдавали секреты Пентагона.

Согласно информации в СМИ, в эти приложения вносилась такая информация, как секретные коды, инструкции и статусы хранилищ ядерного оружия. При этом европейские власти не комментируют данные о размещении американского вооружения. Однако просочившаяся в соцсети информация предстает подтверждением наличия такого оружия на территории Европы, а также позволяет вычислить точное месторасположение. Наиболее свежая публикация в приложении датируется апрелем текущего года.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ обвинили США в замалчивании планов по развертыванию ядерного вооружения в Европе. Представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что такие действия противоречат требованиям Договору о нераспространении ядерного оружия.