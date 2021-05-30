Солдаты США по ошибке захватили частную фирму в Болгарии

Военные вторглись в цех по изготовлению оборудования для обработки оливкового масла в Болгарии.

Неприятный инцидент произошел в селе Чешнегирово, где расположена американская военная авиабаза. В настоящий момент там проходят учения НАТО, в которых задействованы тысячи солдат. По легенде учений, военные должны были обследовать близлежащие территории и найти «врагов», однако заигрались и ворвались на частную территорию. На кадрах видно, как вооруженные автоматами солдаты пробираются на территорию маленького завода, обыскивают помещение, а затем покидают территорию.

«Все, что солдаты говорили нам, это: «Сядьте!»», — вспоминает один из сотрудников.

По словам владельца завода Мартина Димитрова, непрошенные гости застали врасплох работников цеха и сильно напугали их.

«Все мои работники испытывают огромный стресс. Как они могут мириться с таким вторжением! Я думаю, они тоже обижены», — недоумевает хозяин производства.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Министр обороны Болгарии Георгий Панайотов назвал произошедшее «очевидным недоразумением», подчеркнув, что ни насилия, ни каких-либо других грубых мер в отношении гражданских лиц не применялось.