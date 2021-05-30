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30 мая 16:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:43
Весь мир
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:41
Происшествия
Писатель Палевин стал жертвой вора в Петербурге
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
16:20
Общество
Движение на оранжевой ветке московского метро восстановлено
16:17
Общество
Соболь решила повторить «триумфальный» провал на саммите в Женеве
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Солдаты США по ошибке захватили частную фирму в Болгарии

ФАН-ТВ
Солдаты США по ошибке захватили частную фирму в Болгарии

Военные вторглись в цех по изготовлению оборудования для обработки оливкового масла в Болгарии.

Неприятный инцидент произошел в селе Чешнегирово, где расположена американская военная авиабаза. В настоящий момент там проходят учения НАТО, в которых задействованы тысячи солдат. По легенде учений, военные должны были обследовать близлежащие территории и найти «врагов», однако заигрались и ворвались на частную территорию. На кадрах видно, как вооруженные автоматами солдаты пробираются на территорию маленького завода, обыскивают помещение, а затем покидают территорию.

«Все, что солдаты говорили нам, это: «Сядьте!»», — вспоминает один из сотрудников.

По словам владельца завода Мартина Димитрова, непрошенные гости застали врасплох работников цеха и сильно напугали их.

«Все мои работники испытывают огромный стресс. Как они могут мириться с таким вторжением! Я думаю, они тоже обижены», — недоумевает хозяин производства.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Министр обороны Болгарии Георгий Панайотов назвал произошедшее «очевидным недоразумением», подчеркнув, что ни насилия, ни каких-либо других грубых мер в отношении гражданских лиц не применялось.

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нато болгария учения солдаты
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Все новости / ФАН-ТВ / Солдаты США по ошибке захватили частную фирму в Болгарии
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