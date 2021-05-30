Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов

Сант’Агата-Болоньез, 30 мая. Инвестиционная компания Quantum Group продолжает попытки купить итальянского производителя суперкаров.

Lamborghini отказывались от предложения в 7,5 миллиарда евро, что приблизительно равняется 9,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает портала Carsweek. Инвесторы выдвинули еще одно предложение, сумма которого достигла 11,5 миллиарда долларов.

«Конечно, наше предложение по-прежнему в силе. В конце концов, мы тщательно взвесили и продумали наше решение в отношении Lamborghini, а также прилагаемое предложение и концепцию», — сказали в Quantum Group.

Представители VW Group наотрез отказались продавать Lamborghini. Инвестиционная группа намерена купить права на бренд, завод в Сант'Агате и сохранить все производственные процессы. Они также могли продолжить планы автопроизводителя по электрификации.