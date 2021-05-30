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30 мая 15:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
14:48
ФАН-ТВ
ФАН публикует видео крупного пожара на складах под Омском
14:48
Политика
СМИ сообщают, что выступление Путина на ПМЭФ будет объемным
14:45
Шоу-бизнес
Гоша Куценко своими руками собирает автомобиль в подарок Прилучному
14:45
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Мали
14:43
Армия
Российский ОПК готовится к модернизации истребителя Су-57
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Военный парад ЛНА и зарубежные визиты руководства страны — что произошло в Ливии 29 мая

Ливия
Военный парад ЛНА и зарубежные визиты руководства страны — что произошло в Ливии 29 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 29 мая 2021 года.

Военный парад ЛНА в Бенгази

Ливийская национальная армия провела самый крупномасштабный военный парад за всю историю страны. Мероприятие приурочили к празднованию семилетней годовщины контртеррористической операции «Аль-Карама» («Достоинство»).

Авиационное шоу на мероприятии возглавил бригадный генерал Абдель Салам ас-Саити, сидевший за штурвалом стратегического бомбардировщика «Су-24».

Ведущий военного парада объявил о восстановлении и эксплуатации ракетного комплекса «Скад» малой и средней дальности.

Пресс-секретарь ЛНА Ахмад Мисмари заявил, что парад — это не угроза для кого-либо, а сообщение всем ливийцам, что их броня надежна и в состоянии защитить граждан.

Фельдмаршал Халифа Хафтар во время выступления с речью на мероприятии заявил, что мира в Ливии не будет, пока на территории страны остаются наемники и иностранные войска, включая турецкие.

Во время парада разбился военный истребитель МиГ-21. Пилот Джамаль ибн Амер погиб. ЛНА подтвердила информацию о трагедии.

 

Происшествия

Разведывательный самолет ВВС Италии заметили у берегов Ливии в преддверии крупномасштабного военного парада Ливийской национальной армии в аэропорту Бенина. Воздушное судно с бортовым номером IAM4101 совершило несколько кругов недалеко от Триполи и вернулось на базу.

Патруль батальона «Субуль ас-Салам» ЛНА к западу от города Тазирбу захватил автомобиль Toyota Tundra, который контрабандой перевозил топливо в Чад.


 

Политика

Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба прибыл в сопровождении ряда министров в Алжир. В аэропорту ливийскую делегацию встретил глава алжирского правительства Абдельазиз Джарад. Официальный визит продлится два дня.

Заместитель главы Президентского совета Ливии Абдалла аль-Лафи посетил Турцию с рабочим визитом. Его встретил вице-президент Фуат Октай во дворце Долмабахче в Стамбуле. Они обсудили развитие двусторонних отношений в таких областях, как экономика и здравоохранение.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи прибыл в Тунис. В аэропорту его лично встретил президент Каис Саид. Они обсудили укрепление партнерских отношений в области безопасности, транспорта и экспорта товаров через границу.

Аль-Манфи посетил Тунисский институт стратегических исследований. Сотрудники учреждения подтвердили свою готовность к сотрудничеству и координации с ливийскими коллегами.

Специальный посланник Ливии в Соединенных Штатах Мухаммад Али Абдалла заявил, что переходное Правительство национального единства призвало администрацию Джо Байдена приступить к намеченным планам по возобновлению работы посольства США в Триполи.

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и африканским странам Михаил Богданов подчеркнул необходимость выполнения положений «дорожной карты», принятой на форуме Ливийского политического диалога в ноябре 2020 года, указав на важность преодоления затяжного кризиса в Ливии в рамках всеобъемлющего политического процесса и координирующую роль ООН согласно соответствующим резолюциям Берлинской конференции и Совета Безопасности.

Председатель Палаты представителей Агила Салех и посол Германии в Ливии Оливер Овца на встрече в городе Аль-Кубба согласились с необходимостью своевременного согласования конституционной базы для национальных выборов.

Председатель парламента обсудил политический процесс в стране со спецпредставителем ООН в Ливии Яном Кубишем. Салех подтвердил свою поддержку Высшей национальной избирательной комиссии (HNEC) в проведении президентских и парламентских выборов.


 

Экономика

Алжирско-ливийский экономический форум стартовал в Алжире.

Министр торговли и экономики ПНЕ Мухаммад Хувейдж во время выступления на открытии форума призвал стороны к активизации усилий по налаживанию сотрудничества в финансовой сфере.

Посол Германии посетил первую солнечную электростанцию в Ливии.

Ливийский инвестиционный форум 2021 года состоится 9 июня в Триполи. Организаторы сообщают, что в повестку дня войдут дискуссии о возможностях разведки и добычи нефти в Ливии как на суше, так и на шельфе.

Глава ННК посетил Сабху, чтобы проследить за ходом работ по снабжению топливом и газом граждан южных регионов.

Власти Ливии вновь откроют финансовый рынок в течение 5 месяцев. С таким заявлением выступил директор ливийского рынка Ахмед Карруд.

 

Общество

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех наградил заместителя министра внутренних дел Фараджа Акаима грамотой парламента в знак признания его усилий по установлению и поддержанию безопасности в стране.

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба проинспектировал центральную больницу в Триполи в сопровождении министра здравоохранения Ливии Али аз-Занати.

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Все новости / Ливия / Военный парад ЛНА и зарубежные визиты руководства страны — что произошло в Ливии 29 мая
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