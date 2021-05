Военный парад ЛНА и зарубежные визиты руководства страны — что произошло в Ливии 29 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 29 мая 2021 года.

Военный парад ЛНА в Бенгази

Ливийская национальная армия провела самый крупномасштабный военный парад за всю историю страны. Мероприятие приурочили к празднованию семилетней годовщины контртеррористической операции «Аль-Карама» («Достоинство»).

LIVE | BENINA | Live transmission of the #LNA military parade at Benina in Benghazi marking the 7th anniversary of the launch of Operation Dignity and the defeat of terrorism in #Benghazi, #Derna and the #South. #Libya Watch it live here: https://t.co/DNOGnoBmss — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 29, 2021

Авиационное шоу на мероприятии возглавил бригадный генерал Абдель Салам ас-Саити, сидевший за штурвалом стратегического бомбардировщика «Су-24».

Ведущий военного парада объявил о восстановлении и эксплуатации ракетного комплекса «Скад» малой и средней дальности.

Пресс-секретарь ЛНА Ахмад Мисмари заявил, что парад — это не угроза для кого-либо, а сообщение всем ливийцам, что их броня надежна и в состоянии защитить граждан.

Фельдмаршал Халифа Хафтар во время выступления с речью на мероприятии заявил, что мира в Ливии не будет, пока на территории страны остаются наемники и иностранные войска, включая турецкие.

Во время парада разбился военный истребитель МиГ-21. Пилот Джамаль ибн Амер погиб. ЛНА подтвердила информацию о трагедии.

#LNA pilot Jamal bin amer died after his jet crashed while flying in #Benina for the Parade pic.twitter.com/83NZ3tEdSm — Tripoli News - طرابلس نيوز (@tripolinews_ly) May 29, 2021



Происшествия

Разведывательный самолет ВВС Италии заметили у берегов Ливии в преддверии крупномасштабного военного парада Ливийской национальной армии в аэропорту Бенина. Воздушное судно с бортовым номером IAM4101 совершило несколько кругов недалеко от Триполи и вернулось на базу.

Патруль батальона «Субуль ас-Салам» ЛНА к западу от города Тазирбу захватил автомобиль Toyota Tundra, который контрабандой перевозил топливо в Чад.





Политика

Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба прибыл в сопровождении ряда министров в Алжир. В аэропорту ливийскую делегацию встретил глава алжирского правительства Абдельазиз Джарад. Официальный визит продлится два дня.

Заместитель главы Президентского совета Ливии Абдалла аль-Лафи посетил Турцию с рабочим визитом. Его встретил вице-президент Фуат Октай во дворце Долмабахче в Стамбуле. Они обсудили развитие двусторонних отношений в таких областях, как экономика и здравоохранение.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи прибыл в Тунис. В аэропорту его лично встретил президент Каис Саид. Они обсудили укрепление партнерских отношений в области безопасности, транспорта и экспорта товаров через границу.

الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمطار تونس قرطاج الدولي خلال زيارته إلى تونس التي تمتد ليومين.#ليبيا #الشاهدhttps://t.co/MSnIhO5TF8 pic.twitter.com/az9J14wMhb — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) May 29, 2021

Аль-Манфи посетил Тунисский институт стратегических исследований. Сотрудники учреждения подтвердили свою готовность к сотрудничеству и координации с ливийскими коллегами.

Специальный посланник Ливии в Соединенных Штатах Мухаммад Али Абдалла заявил, что переходное Правительство национального единства призвало администрацию Джо Байдена приступить к намеченным планам по возобновлению работы посольства США в Триполи.

Libyan envoy to #USA: GNU urged Biden administration to reopen embassy in #Libya https://t.co/ZXJco26e8G — The Libya Observer (@Lyobserver) May 29, 2021

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и африканским странам Михаил Богданов подчеркнул необходимость выполнения положений «дорожной карты», принятой на форуме Ливийского политического диалога в ноябре 2020 года, указав на важность преодоления затяжного кризиса в Ливии в рамках всеобъемлющего политического процесса и координирующую роль ООН согласно соответствующим резолюциям Берлинской конференции и Совета Безопасности.

Председатель Палаты представителей Агила Салех и посол Германии в Ливии Оливер Овца на встрече в городе Аль-Кубба согласились с необходимостью своевременного согласования конституционной базы для национальных выборов.

شكراً لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح على اللقاء الودي والبناء في #القبة. فلقد اتفقنا على الحاجة إلى إتفاق في الوقت المناسب على القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية في ديسمبر. كما أكدت على مسؤولية المؤسسات ذات الصلة للعمل نيابة عن جميع الليبيين. pic.twitter.com/MQkLRksmmV — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) May 29, 2021

Председатель парламента обсудил политический процесс в стране со спецпредставителем ООН в Ливии Яном Кубишем. Салех подтвердил свою поддержку Высшей национальной избирательной комиссии (HNEC) в проведении президентских и парламентских выборов.





Экономика

Алжирско-ливийский экономический форум стартовал в Алжире.

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري#عين_ليبياhttps://t.co/C1XuxmwDOy — عين ليبيا (@EanLibya) May 29, 2021

Министр торговли и экономики ПНЕ Мухаммад Хувейдж во время выступления на открытии форума призвал стороны к активизации усилий по налаживанию сотрудничества в финансовой сфере.

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، يدعو في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي بالعاصمة #الجزائر إلى تفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مجال التنمية الاقتصادية. pic.twitter.com/SMCnAmlFQY — عين ليبيا (@EanLibya) May 29, 2021

Посол Германии посетил первую солнечную электростанцию в Ливии.

سفير ألمانيا يزور أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا https://t.co/QkKihIMkQD — بوابة افريقيا الاخبارية Afrigatenews (@afrigatenewsly) May 29, 2021

Ливийский инвестиционный форум 2021 года состоится 9 июня в Триполи. Организаторы сообщают, что в повестку дня войдут дискуссии о возможностях разведки и добычи нефти в Ливии как на суше, так и на шельфе.

Libya Investment Forum 2021 to be held on 9 June - https://t.co/GaegJbNcvL pic.twitter.com/PUNOF43Nt4 — libyaherald (@libyaherald) May 29, 2021

Глава ННК посетил Сабху, чтобы проследить за ходом работ по снабжению топливом и газом граждан южных регионов.

Head of the @NOC_Libya makes a rare visit to theSouth to follow up on the progress of the fuel supply operations and the Sebha Depot work.#Sebha #Libya #Fezzan pic.twitter.com/VFOHHEJ4hX — Fezzan Libya Org (@FezzanLibyaOrg) May 29, 2021

Власти Ливии вновь откроют финансовый рынок в течение 5 месяцев. С таким заявлением выступил директор ливийского рынка Ахмед Карруд.

Общество

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех наградил заместителя министра внутренних дел Фараджа Акаима грамотой парламента в знак признания его усилий по установлению и поддержанию безопасности в стране.

المستشار صالح يطلع على خطط وزارة الداخلية لارساء الأمن. #ليبيا #المرصد https://t.co/fcyoKpKGr1 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 29, 2021

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба проинспектировал центральную больницу в Триполи в сопровождении министра здравоохранения Ливии Али аз-Занати.