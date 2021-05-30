Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске

Ижевск, 30 мая. Жители Ижевска смогут проследить за ходом проведения чемпионата Европы по футболу в специальной фан-зоне в парке им. Кирова, сообщили в пресс-службе главы региона.

Матчи будут показаны на большом экране для широкого круга зрителей, говорится в сообщении. Власти организуют телемосты между регионами.

Вдобавок к этому, для посетителей парка имени Кирова будут доступны футбольные активности, уточнили в пресс-службе. Гостей фан-зоны также ждет культурно-развлекательная программа.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Спортивные состязания между футбольными командами будут длиться один месяц.

Футбольная сборная России опубликовала командную фотографию со сборов в австрийском Нойштифте. Как сообщалось ранее, снимок появился в Сети накануне.