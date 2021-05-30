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30 мая 13:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:47
Общество
Почти все места в люксовых гостиницах Петербурга раскупили на период ПМЭФ и Евро-2020
13:46
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:45
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Майами
13:45
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
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Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске

Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
Федеральное агентство новостей

Ижевск, 30 мая. Жители Ижевска смогут проследить за ходом проведения чемпионата Европы по футболу в специальной фан-зоне в парке им. Кирова, сообщили в пресс-службе главы региона.

Матчи будут показаны на большом экране для широкого круга зрителей, говорится в сообщении. Власти организуют телемосты между регионами.

Вдобавок к этому, для посетителей парка имени Кирова будут доступны футбольные активности, уточнили в пресс-службе. Гостей фан-зоны также ждет культурно-развлекательная программа.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Спортивные состязания между футбольными командами будут длиться один месяц.

Футбольная сборная России опубликовала командную фотографию со сборов в австрийском Нойштифте. Как сообщалось ранее, снимок появился в Сети накануне.

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футбол ижевск фанзона
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