Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев

Москва, 30 мая. Использование метода кенгуру позволило повысить выживаемость недоношенных младенцев на 25%, заявил коллектив исследователей.

Способ кенгуру заключается в продолжительном контакте новорожденного ребенка с кожей матери. Метод позволяет увеличить выживаемость младенцев, если применить его с первых часов жизни.

Специалисты провели исследование. Они сравнили смертность новорожденных детей в группе, где использовался способ кенгуру сразу после рождения и среди матерей, которые применяли его после стабилизации состояния здоровья. Результаты показали, что в первой группе метод работал значительно эффективнее, чем во второй.

До этого депутат Госдумы Роман Романенко предложил давать декретный отпуск работающим бабушкам или дедушкам вместе с родителями. Парламентарий считает, что нужно дополнить Трудовой кодекс.