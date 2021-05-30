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30 мая 13:47
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13:47
Общество
Почти все места в люксовых гостиницах Петербурга раскупили на период ПМЭФ и Евро-2020
13:46
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:45
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Майами
13:45
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
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Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
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13:26
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Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев

Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
pexels.com  /  Andreas Wohlfahrt

Москва, 30 мая. Использование метода кенгуру позволило повысить выживаемость недоношенных младенцев на 25%, заявил коллектив исследователей.

Способ кенгуру заключается в продолжительном контакте новорожденного ребенка с кожей матери. Метод позволяет увеличить выживаемость младенцев, если применить его с первых часов жизни.

Специалисты провели исследование. Они сравнили смертность новорожденных детей в группе, где использовался способ кенгуру сразу после рождения и среди матерей, которые применяли его после стабилизации состояния здоровья. Результаты показали, что в первой группе метод работал значительно эффективнее, чем во второй.

До этого депутат Госдумы Роман Романенко предложил давать декретный отпуск работающим бабушкам или дедушкам вместе с родителями. Парламентарий считает, что нужно дополнить Трудовой кодекс.

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новорожденный метод способ недоношенный выживаемость
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