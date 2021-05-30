Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»

Катманду, 30 мая. Президент Непала Бидхья Деви Бхандари попросила своего российского коллегу Владимира Путина посодействовать в поставках вакцины от коронавируса «Спутник V».

Соответствующий комментарий дали в непальском правительстве корреспонденту издания РИА Новости.

«Она запросила помощь относительно вакцины «Спутник V», которую производит Россия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V». Журналист Сергей Грабовский считает, что с такими сотрудниками медицинских учреждений необходимо проводить профилактические беседы.