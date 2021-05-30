Политолог Марков уверен, что Лукашенко скоро признает Крым российским

Москва, 30 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, скорее всего, признает Крымский полуостров российским через несколько месяцев, заявил политолог Сергей Марков.

Это произойдет, когда Минск осознает, что Запад не изменит свое отношение к республике после инцидента с авиалайнером Ryanair, передает телеканал «360». Эксперт добавил, что белорусский лидер может признать Крым территорией РФ через несколько месяцев. Тогда он поймет, что решения Запада в отношении Белоруссии окончательны.

«Пока у него, может быть, есть надежда, что что-то поменяется и тогда он сможет балансировать. Если поймет, что это окончательно, он будет принимать решение и по Крыму», — подчеркнул Марков.

Ранее генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с белорусской стороной из-за обиды на Лукашенко.