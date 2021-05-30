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30 мая 13:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:45
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
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Баранец озвучил возможный сценарий краха НАТО из-за действий США

  /   Обновлено: 30 мая 2021 13:23
Армия
Баранец озвучил возможный сценарий краха НАТО из-за действий США
ПолитРоссия

Москва, 30 мая. Страны Европы все чаще говорят о собственной армии, таким образом лишь приближая закат Североатлантического альянса, заявил Виктор Баранец.

В комментарии для издания «ПолитЭксперт» военный обозреватель «Комсомольской правды» озвучил возможный сценарий краха НАТО из-за действий США. По его словам, даже исторический опыт подтверждает необходимость расформирования этого военного блока.

«История человечества показывает, что все такие союзы, альянсы, блоки неминуемо распадаются. И уже причины для распада НАТО в Европе есть. Париж и Берлин чаще поднимают вопросы о своей армии, чем о евроармии», — разъясняет Баранец.

Он также оценил идею французского политического эксперта Тибо Мюзерга. Ранее в интервью для L'Opinion он предложил реформировать Альянс, чтобы избежать войны в Европе. Проблема в том, уверен Виктор Баранец, что фундаментальные изменения в структуре НАТО возможны лишь при одном условии.

«Реформирование НАТО возможно, но только при одном условии, если Соединенные Штаты Америки отрежут намордник от лица Европы, потому что США никогда не позволят, чтобы разрушилась НАТО в Европе», — уверен Баранец.

Он напомнил, что Соединенные Штаты рассматривают Европу как свой «передний двор». Как следствие, в Вашингтоне устоялось мнение, согласно которому американцы будут жить тем спокойнее, чем сильнее будет НАТО в Европе.

Ранее Баранец также предостерег НАТО от последствий полетов беспилотников Альянса у границ России. По его словам, такая демонстрация силы может однажды обернуться трагической ошибкой из-за человеческого фактора.

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сша нато европа баранец
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Все новости / Армия / Баранец озвучил возможный сценарий краха НАТО из-за действий США
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