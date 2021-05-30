Баранец озвучил возможный сценарий краха НАТО из-за действий США

Москва, 30 мая. Страны Европы все чаще говорят о собственной армии, таким образом лишь приближая закат Североатлантического альянса, заявил Виктор Баранец.

В комментарии для издания «ПолитЭксперт» военный обозреватель «Комсомольской правды» озвучил возможный сценарий краха НАТО из-за действий США. По его словам, даже исторический опыт подтверждает необходимость расформирования этого военного блока.

«История человечества показывает, что все такие союзы, альянсы, блоки неминуемо распадаются. И уже причины для распада НАТО в Европе есть. Париж и Берлин чаще поднимают вопросы о своей армии, чем о евроармии», — разъясняет Баранец.

Он также оценил идею французского политического эксперта Тибо Мюзерга. Ранее в интервью для L'Opinion он предложил реформировать Альянс, чтобы избежать войны в Европе. Проблема в том, уверен Виктор Баранец, что фундаментальные изменения в структуре НАТО возможны лишь при одном условии.

«Реформирование НАТО возможно, но только при одном условии, если Соединенные Штаты Америки отрежут намордник от лица Европы, потому что США никогда не позволят, чтобы разрушилась НАТО в Европе», — уверен Баранец.

Он напомнил, что Соединенные Штаты рассматривают Европу как свой «передний двор». Как следствие, в Вашингтоне устоялось мнение, согласно которому американцы будут жить тем спокойнее, чем сильнее будет НАТО в Европе.

Ранее Баранец также предостерег НАТО от последствий полетов беспилотников Альянса у границ России. По его словам, такая демонстрация силы может однажды обернуться трагической ошибкой из-за человеческого фактора.