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новостей
13:45
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
Все новости

Судан и Турция обновляют старые соглашения

Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 30 мая. Судан договорился с Турцией об обновлении всех заключенных ранее соглашений. Об этом сообщил заместитель главы Суверенного совета Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) во время пресс-конференции по возвращении из Анкары, где он находился с официальным визитом.

«Мы подписали протокол соглашения об обновлении предыдущих договоренностей с Турцией, которые оцениваются более чем в 10 млрд долларов США», — заявил Дагло.

Он сообщил, что встретился с официальными лицами республики. В ходе обсуждений турецкая сторона подтвердила, что поддерживает перемены, произошедшие в стране, и высказала заинтересованность в инвестировании в Судан.

Замглавы Суверенного совета отметил, что среди договоренностей между двумя странами — проект строительства нового аэропорта Хартума. Ранее подписанные соглашения также включают сотрудничество в сферах образования, сельского хозяйства, промышленности, торговли, металлургии, геологоразведки, здравоохранения и электроэнергии.

«Соглашения всегда в интересах государства, а не в интересах отдельных людей. Поэтому договоренности с Турцией необходимо обновлять в интересах Судана», — добавил он.

В этой связи Дагло заявил о необходимости создания благоприятной среды для инвесторов в стране.

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турция судан
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