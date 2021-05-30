Судан и Турция обновляют старые соглашения

Хартум, 30 мая. Судан договорился с Турцией об обновлении всех заключенных ранее соглашений. Об этом сообщил заместитель главы Суверенного совета Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) во время пресс-конференции по возвращении из Анкары, где он находился с официальным визитом.

«Мы подписали протокол соглашения об обновлении предыдущих договоренностей с Турцией, которые оцениваются более чем в 10 млрд долларов США», — заявил Дагло.

Он сообщил, что встретился с официальными лицами республики. В ходе обсуждений турецкая сторона подтвердила, что поддерживает перемены, произошедшие в стране, и высказала заинтересованность в инвестировании в Судан.

Замглавы Суверенного совета отметил, что среди договоренностей между двумя странами — проект строительства нового аэропорта Хартума. Ранее подписанные соглашения также включают сотрудничество в сферах образования, сельского хозяйства, промышленности, торговли, металлургии, геологоразведки, здравоохранения и электроэнергии.

«Соглашения всегда в интересах государства, а не в интересах отдельных людей. Поэтому договоренности с Турцией необходимо обновлять в интересах Судана», — добавил он.

В этой связи Дагло заявил о необходимости создания благоприятной среды для инвесторов в стране.