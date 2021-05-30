Онколог назвал основные причины развития рака

Москва, 30 мая. Российский врач-онколог Иван Карасев перечислил основные факторы риска развития онкологических заболеваний у человека.

Главными причинами возникновения рака специалист назвал острое физическое и эмоциональное истощение организма. По словам Карасева, человеку требуется восьмичасовой сон и регулярное питание, в том числе не стоит забывать о завтраке, передает «Российская газета».

Кроме того, важно уделять достаточное внимание физической активности и делать не менее 10 тыс. шагов в день. Также в выходные стоит переключаться с работы на отдых. Онколог рекомендовал периодически проводить дома уборку, выделяя на это один-два часа.

Развитие рака можно предупредить за счет правильного питания. Так, Карасев посоветовал включить в рацион чеснок, брокколи и цельные злаки.