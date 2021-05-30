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30 мая 13:46
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новостей
13:45
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
Все новости

Коллекцию космической техники Военной академии РВСН впервые показали на видео

Технологии
Коллекцию космической техники Военной академии РВСН впервые показали на видео
wikipedia.org  /  Edoe / CC BY 3.0

Москва, 30 мая. Уникальная и экзотичная коллекция космических двигателей была продемонстрирована в Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Все наслышаны об истории полета американцев на Луну, однако для большинства остается тайной тот факт, что Советский Союз также готовился к такому полету. Об этом рассказал доцент кафедры информационно-телеметрического обеспечения Демьян Макаренко.

По его словам, для ракеты предназначался двигатель 14Д14, который уникален тем, что работает на жидком фторе — самом сильном окислителе в природе, который больше нигде не используется ввиду своей токсичности.

«В результате вот эта скромная конструкция по сравнению с другими большущими двигателями выдавала примерно те же самые параметры по тяге по той простой причине, что был взят великолепнейший с энергетической точки зрения компонент», — объяснил Макаренко.

Он также упомянул о двигателе РД-510Т, который предназначался для обеспечения посадки двух космонавтов на поверхность Луны. Однако, по словам эксперта, данная программа так и не была реализована. Заключительным двигателем стал 11Д33, камера сгорания которого сделана из титана, а не из более привычной стали, используемой в таких случаях.

Ранее с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» . На борту находились 36 спутников OneWeb, все они были успешно выведены на целевые орбиты и взяты под контроль заказчиком.

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рвсн коллекция космические двигатели
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Все новости / Технологии / Коллекцию космической техники Военной академии РВСН впервые показали на видео
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