Коллекцию космической техники Военной академии РВСН впервые показали на видео

Москва, 30 мая. Уникальная и экзотичная коллекция космических двигателей была продемонстрирована в Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Все наслышаны об истории полета американцев на Луну, однако для большинства остается тайной тот факт, что Советский Союз также готовился к такому полету. Об этом рассказал доцент кафедры информационно-телеметрического обеспечения Демьян Макаренко.

По его словам, для ракеты предназначался двигатель 14Д14, который уникален тем, что работает на жидком фторе — самом сильном окислителе в природе, который больше нигде не используется ввиду своей токсичности.

«В результате вот эта скромная конструкция по сравнению с другими большущими двигателями выдавала примерно те же самые параметры по тяге по той простой причине, что был взят великолепнейший с энергетической точки зрения компонент», — объяснил Макаренко.

Он также упомянул о двигателе РД-510Т, который предназначался для обеспечения посадки двух космонавтов на поверхность Луны. Однако, по словам эксперта, данная программа так и не была реализована. Заключительным двигателем стал 11Д33, камера сгорания которого сделана из титана, а не из более привычной стали, используемой в таких случаях.

Ранее с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» . На борту находились 36 спутников OneWeb, все они были успешно выведены на целевые орбиты и взяты под контроль заказчиком.