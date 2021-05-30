Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом

Екатеринбург, 30 мая. Мужчина, пострадавший при падении мотопараплана под Первоуральском, оказался бизнесменом. Его компания специализируется на продаже спорттоваров.

Помимо этих сведений, стало известно, что Алексей Л. имеет погашенную судимость. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, передает источник Федерального агентства новостей.

Мотопараплан рухнул недалеко от населенного пункта Нижнее Село в Свердловской области: аппарат задел крылом дерево. Предприниматель получил перелом основания черепа и в настоящий момент находится в коме. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.