Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации

Новосибирск, 30 мая. Молодой человек, получивший огнестрельное ранение при задержании, скончался, не приходя в сознание, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Пострадавший 19-летний Викул А. впал в кому и находился в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь боролись врачи Мошковской центральной районной больницы, сообщал ФАН.

Молодой человек напал на сотрудников Госавтоинспекции, которые задержали его приятеля за нарушение ПДД. Во время борьбы один из инспекторов непроизвольно выстрелил в голову 19-летнему оппоненту. По данному факту возбудили уголовное дело о превышении полномочий.