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30 мая 13:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:45
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
Все новости

Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации

Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Новосибирск, 30 мая. Молодой человек, получивший огнестрельное ранение при задержании, скончался, не приходя в сознание, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Пострадавший 19-летний Викул А. впал в кому и находился в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь боролись врачи Мошковской центральной районной больницы, сообщал ФАН.

Молодой человек напал на сотрудников Госавтоинспекции, которые задержали его приятеля за нарушение ПДД. Во время борьбы один из инспекторов непроизвольно выстрелил в голову 19-летнему оппоненту. По данному факту возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

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новосибирск стрельба задержание
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