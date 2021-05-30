Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины

Киев, 30 мая. Украинские граждане рискуют столкнуться с нехваткой бензина на рынке, поставки из Белоруссии на июнь не подтверждены.

Около 50% всего топливного рынка Украины обеспечено белорусским бензином. Перебои поставок могут заставить цены серьезно вырасти, так считает руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

«Если начнутся проблемы еще и с бензином из Литвы из-за транспортировки через Беларусь, то под ударом окажется уже 80% нашего рынка. В такой ситуации можно будет ездить разве что на Tesla», — сказал он.

Россия не станет продавать Украине бензин, потому что каждым летом растет внутренний спрос, и производителям нужно его удовлетворить. Украинские игроки на рынке также сталкиваются с регулированием, после чего пытаются решить ситуацию объявлением бойкота.