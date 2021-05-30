Стала известна личность сбежавшего с места крушения мотопараплана под Первоуральском

Екатеринбург, 30 мая. Сбежавший пассажир — известный в регионе пауэрлифтер Суфияров, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент с участием мотопараплана произошел в 50 километрах от Первоуральска, недалеко от Нижнего Села. По предварительным данным, летательный аппарат задел крылом дерево и упал, сообщал ФАН.

В результате травмы получили два человека. Одним из пострадавших оказался житель Екатеринбурга. Мужчина получил перелом основания черепа и сейчас находится в коме. Другой участник происшествия отказался от госпитализации. По факту крушения мотопараплана проводится проверка.