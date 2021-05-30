Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации

Екатеринбург, 30 мая. Рухнувший в Свердловской области мотопараплан не имел серийного номера, следовательно, не был зарегистрирован в Росавиации. По версии правоохранителей, аппарат был собран кустарно.

Сотрудники правоохранительных органов изучили обломки упавшего под Первоуральском мотопараплана и пришли к выводу о его самодельном «происхождении». Летательный аппарат не имел сертификата летной годности Росавиации, сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в 50 километрах от Первоуральска, недалеко от населенного пункта Нижнее Село. Пострадали два человека, один из них находится в коме.