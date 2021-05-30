Российским дачникам объяснили, за что может грозить штраф в 50 тысяч рублей

Москва, 30 мая. Крупный денежный штраф может грозить некоторым дачникам в России. Речь идет о санкции до 50 тысяч рублей за заготовку дров в лесу.

Так, еще несколько лет назад упавшее в лесу дерево считалось собственностью государства и сбор валежника был приравнен к незаконной заготовке древесины. Использовать его для растопки печей или разведения костров было запрещено. В 2019 году дачникам разрешили делать заготовку дров без оформления разрешений. Уточнялось, что собирать можно сухие деревья или их части, упавшие на землю.

При этом садовода могут оштрафовать за незаконную рубку и повреждение лесных насаждений, сумма составляет до 4 тысяч рублей. Если гражданин проводил заготовку с помощью специальной техники, например, пилы, то его обяжут заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Максимальная сумма взыскания (50 тысяч рублей) грозит за сруб дерева редкой породы.

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее сообщил сроки разработки концепции государственной компании по экспорту круглого леса.