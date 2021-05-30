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Все новости
30 мая 15:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
14:48
ФАН-ТВ
ФАН публикует видео крупного пожара на складах под Омском
14:48
Политика
СМИ сообщают, что выступление Путина на ПМЭФ будет объемным
14:45
Шоу-бизнес
Гоша Куценко своими руками собирает автомобиль в подарок Прилучному
14:45
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Мали
14:43
Армия
Российский ОПК готовится к модернизации истребителя Су-57
Все новости

Первый пациент с «желтой плесенью» умер в Индии. События дня

ФАН-ТВ
Первый пациент с «желтой плесенью» умер в Индии. События дня
Prt Scr youtube.com  /  The Hindu

 

В регионах завершаются праймериз «Единой России»

 

В 42 российских регионах сегодня проходит финальный день праймериз «Единой России» в Госдуму. В стране открыты более 45 тысяч счетных участков. Процедура проходит с соблюдением всех антиковидных ограничений. В общей сложности в предварительном голосовании к сентябрьским парламентским выборам принимают участие более 5,5 тысяч «кандидатов в кандидаты» — это единороссы и беспартийные, разделяющие взгляды главной политической силы государства. В ходе внутрипартийных выборов россияне могут голосовать как очно, так и в электронном формате. Онлайн-праймериз стартовали неделей раньше. В них приняли участие почти шесть миллионов избирателей.

В Германии призвали ЕС ускорить регистрацию «Спутника V»

Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимо ускорить работу по одобрению «Спутника V». Такое мнение высказал премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер. Он подчеркнул, что бездействие неприемлемо по идеологическим причинам. С 10 мая по первую неделю июня Всемирная организация здравоохранения совместно с агентством проводит инспекцию производства российской вакцины от коронавируса. В марте Зедер уже призывал Брюссель не затягивать с регистрацией эффективной разработки Центра Гамалеи на территории Евросоюза. Эту позицию разделяют и главы еще трех немецких земель — Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии. Они уверены: здоровье европейцев — превыше политических разногласий.

В Индии умер пациент от «желтой плесени» на фоне COVID-19

Первый пациент с «желтой плесенью» умер в Индии. События дня
Prt Scr youtube.com  /  The Hindu

Индиец, у которого впервые была выявлена «желтая плесень», скончался в госпитале пригорода Нью-Дели. У пациента на фоне коронавируса нового типа врачи обнаружили сразу три грибковых заболевания: «черную», «белую» и «желтую плесень». По данным исследователей, ранее эту инфекцию выявляли только у ящериц. В Индии уже зафиксировано почти 12 тысяч случаев заражения «черной плесенью». Она может развиваться у тех пациентов с коронавирусом, которые долго получали стероиды или кислородную поддержку. Из-за эпидемии тысячам жителей страны пришлось удалить глаза. В России создано лекарство для борьбы с подобными грибками. И тем не менее отечественные врачи пристально следят за ситуацией в Индии.

В Башкирии иномарка сбила телегу с гостями праздника

Первый пациент с «желтой плесенью» умер в Индии. События дня
пресс-служба администрации Краснодара  / 

В Мечетлинском районе Башкирии иномарка сбила телегу с людьми, ехавшими на праздник. По информации ГИБДД, получили травмы пять жителей деревни Новомуслюмово, 65-летней женщине оторвало стопу. Пострадавшую в ДТП лошадь пришлось усыпить. За рулем иномарки был 53-летний местный житель. По данным СМИ, водитель вышел на обгон под запрещающим знаком.

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россия единая россия дтп госдума башкирия германия индия праймериз коронавирус covid-19 спутник V желтая плесень
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Все новости / ФАН-ТВ / Первый пациент с «желтой плесенью» умер в Индии. События дня
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