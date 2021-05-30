Первый пациент с «желтой плесенью» умер в Индии. События дня

В регионах завершаются праймериз «Единой России» В 42 российских регионах сегодня проходит финальный день праймериз «Единой России» в Госдуму. В стране открыты более 45 тысяч счетных участков. Процедура проходит с соблюдением всех антиковидных ограничений. В общей сложности в предварительном голосовании к сентябрьским парламентским выборам принимают участие более 5,5 тысяч «кандидатов в кандидаты» — это единороссы и беспартийные, разделяющие взгляды главной политической силы государства. В ходе внутрипартийных выборов россияне могут голосовать как очно, так и в электронном формате. Онлайн-праймериз стартовали неделей раньше. В них приняли участие почти шесть миллионов избирателей.

В Германии призвали ЕС ускорить регистрацию «Спутника V» Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимо ускорить работу по одобрению «Спутника V». Такое мнение высказал премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер. Он подчеркнул, что бездействие неприемлемо по идеологическим причинам. С 10 мая по первую неделю июня Всемирная организация здравоохранения совместно с агентством проводит инспекцию производства российской вакцины от коронавируса. В марте Зедер уже призывал Брюссель не затягивать с регистрацией эффективной разработки Центра Гамалеи на территории Евросоюза. Эту позицию разделяют и главы еще трех немецких земель — Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии. Они уверены: здоровье европейцев — превыше политических разногласий.

В Индии умер пациент от «желтой плесени» на фоне COVID-19 Prt Scr youtube.com / The Hindu Индиец, у которого впервые была выявлена «желтая плесень», скончался в госпитале пригорода Нью-Дели. У пациента на фоне коронавируса нового типа врачи обнаружили сразу три грибковых заболевания: «черную», «белую» и «желтую плесень». По данным исследователей, ранее эту инфекцию выявляли только у ящериц. В Индии уже зафиксировано почти 12 тысяч случаев заражения «черной плесенью». Она может развиваться у тех пациентов с коронавирусом, которые долго получали стероиды или кислородную поддержку. Из-за эпидемии тысячам жителей страны пришлось удалить глаза. В России создано лекарство для борьбы с подобными грибками. И тем не менее отечественные врачи пристально следят за ситуацией в Индии.