Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19

Западные службы разведки, расследующие лабораторную версию происхождения коронавируса, снова поменяли мнение. Теперь разведка Великобритании считает утечку вируса SARS-CoV-2 «возможной», хотя ранее она была «маловероятной».

О том, насколько актуальны попытки найти корни COVID-19, корреспондент ФАН узнал у депутата Государственной думы Сергея Вострецова.

«Конечно, уже всем надоели эти фантазии по поводу происхождения коронавируса. Сейчас уже какое имеет значение, искусственный или настоящий? Вирус есть, а — самое главное — есть и средства борьбы с этим вирусом», — говорит парламентарий.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, вместо конспирологических рассуждений и борьбы за первенство вакцин на глобальном рынке руководству стран стоит бросить все силы на защиту граждан и усилить темпы вакцинации населения. Ни одно правительство, любящее своих граждан, считает Вострецов, не будет превращать такие тонкие темы, как человеческое здоровье, в предмет глобальной конкурентной борьбы.

«Надо прекратить уже это мусолить, потому что понятно, в чью сторону это будет. Да откуда угодно этот вирус мог произойти, по-хорошему. Если такая беда происходит, надо всем миром помогать, а не злорадствовать: кто-то быстрее заболел, кто-то меньше. Очень неприятно, что уже на межгосударственном уровне дошли до того, что в таких областях, как здоровье, начинают заниматься передергиванием», — заключает политик.

Напомним, что версию о разработке коронавируса китайскими учеными высказали британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен. По их мнению, Китай пытался скрыть улики и убедить общественность в естественном начале мировой пандемии.