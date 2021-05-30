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30 мая 13:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:45
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
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Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
Все новости

Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19

Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Западные службы разведки, расследующие лабораторную версию происхождения коронавируса, снова поменяли мнение. Теперь разведка Великобритании считает утечку вируса SARS-CoV-2 «возможной», хотя ранее она была «маловероятной».

О том, насколько актуальны попытки найти корни COVID-19, корреспондент ФАН узнал у депутата Государственной думы Сергея Вострецова.

«Конечно, уже всем надоели эти фантазии по поводу происхождения коронавируса. Сейчас уже какое имеет значение, искусственный или настоящий? Вирус есть, а — самое главное — есть и средства борьбы с этим вирусом», — говорит парламентарий.

Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, вместо конспирологических рассуждений и борьбы за первенство вакцин на глобальном рынке руководству стран стоит бросить все силы на защиту граждан и усилить темпы вакцинации населения. Ни одно правительство, любящее своих граждан, считает Вострецов, не будет превращать такие тонкие темы, как человеческое здоровье, в предмет глобальной конкурентной борьбы.

«Надо прекратить уже это мусолить, потому что понятно, в чью сторону это будет. Да откуда угодно этот вирус мог произойти, по-хорошему. Если такая беда происходит, надо всем миром помогать, а не злорадствовать: кто-то быстрее заболел, кто-то меньше. Очень неприятно, что уже на межгосударственном уровне дошли до того, что в таких областях, как здоровье, начинают заниматься передергиванием», — заключает политик.

Напомним, что версию о разработке коронавируса китайскими учеными высказали британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен. По их мнению, Китай пытался скрыть улики и убедить общественность в естественном начале мировой пандемии.

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россия великобритания вострецов происхождение коронавирус
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