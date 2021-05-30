Определен объем инвестиций в Крым по итогам 2020 года

Симферополь, 30 мая. Инвесторы направили в Республику Крым не менее 220 млрд рублей вложений, сообщила вице-премьер – министр финансов региона Ирина Кивико.

По предварительным подсчетам, объем частных инвестиций составил более 124 млрд рублей. Окончательные отчеты будут подготовлены Росстатом после 1 июля, показатели могут быть выше, сообщила Кивико в эфире телеканала «Миллет». Она также отметила, что республика не испытывает недостатка в инвесторах — через Свободную экономическую зону зашло более 1,2 тысячи инвесторов. Более 200 соглашений было заключено по специальному уникальному инвестиционному режиму через Корпорацию развития Крыма, пишет «Крыминформ».

«То есть у нас проблемы с инвесторами нет. К нам инвесторы приходят, работают», — отметила вице-премьер.

Она сообщила, что мешают скорости реализации проектов некоторые административные процедуры, однако правительство сейчас работает над упрощением регламентов.

Политический обозреватель из Италии ранее обратил внимание, что европейские компании стали чаще признавать нерентабельность антироссийский санкций и воссоединение Крыма с Россией. Некоторые сообщили о желании сотрудничать в решении вопроса водоснабжения полуострова.