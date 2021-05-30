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30 мая 13:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:45
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
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Определен объем инвестиций в Крым по итогам 2020 года

Экономика
Определен объем инвестиций в Крым по итогам 2020 года
pixabay.com

Симферополь, 30 мая. Инвесторы направили в Республику Крым не менее 220 млрд рублей вложений, сообщила вице-премьер – министр финансов региона Ирина Кивико.

По предварительным подсчетам, объем частных инвестиций составил более 124 млрд рублей. Окончательные отчеты будут подготовлены Росстатом после 1 июля, показатели могут быть выше, сообщила Кивико в эфире телеканала «Миллет». Она также отметила, что республика не испытывает недостатка в инвесторах — через Свободную экономическую зону зашло более 1,2 тысячи инвесторов. Более 200 соглашений было заключено по специальному уникальному инвестиционному режиму через Корпорацию развития Крыма, пишет «Крыминформ».

«То есть у нас проблемы с инвесторами нет. К нам инвесторы приходят, работают», — отметила вице-премьер.

Она сообщила, что мешают скорости реализации проектов некоторые административные процедуры, однако правительство сейчас работает над упрощением регламентов.

Политический обозреватель из Италии ранее обратил внимание, что европейские компании стали чаще признавать нерентабельность антироссийский санкций и воссоединение Крыма с Россией. Некоторые сообщили о желании сотрудничать в решении вопроса водоснабжения полуострова.

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крым инвестиции инвесторы кивико
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