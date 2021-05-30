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30 мая 13:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:41
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
Все новости

В «Энергомаше» опровергли популярный миф о первенстве немецкой «Фау-2»

Технологии
В «Энергомаше» опровергли популярный миф о первенстве немецкой «Фау-2»
russianspacesystems.ru  /  Пресс-служба холдинга «Российские космические системы»

Москва, 30 мая. Ракетостроители из СССР прорабатывали создание реактивного двигателя задолго до появления немецких «Фау-2», сообщили в «НПО «Энергомаш».

Советский прототип получил название ОРМ и был построен во второй половине 30-х годов. В то же время немецкая ракета была впервые испытана только в 1942 году. В российском музее «НПО «Энергомаш» подробнее раскрыта история по созданию советской версии двигательной установки, что опровергает популярный миф о якобы первенстве «Фау-2».

Принцип действия первого советского двигателя заключался в применении двух клапанов: один для горючего (керосин), второй для окислителя (кислород). Сжиженные части скапливались внизу, смесь поджигалась раскаленной проволокой. После завершения Великой Отечественной войны специалисты также приступили к изучению трофейных «Фау-2».

Однако решение немецких конструкторов применить сферическую камеру сгорания оказалось тупиковым путем. Цилиндрическая форма была признана более перспективной, что и привело к созданию первой в мире баллистической ракеты Р-7 в 1957 году. Об истории создания двигателей рассказывает видеосюжет телеканала «Звезда».

Госкорпорация «Роскосмос» ранее рассекретила данные об исследованиях немецких ракет «Фау-2». Советские инженеры тщательно изучили немецкие баллистические снаряды. Полученная информация впоследствии легла в основу создания аналогов и дальнейшего развития космонавтики в СССР.

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