В «Энергомаше» опровергли популярный миф о первенстве немецкой «Фау-2»

Москва, 30 мая. Ракетостроители из СССР прорабатывали создание реактивного двигателя задолго до появления немецких «Фау-2», сообщили в «НПО «Энергомаш».

Советский прототип получил название ОРМ и был построен во второй половине 30-х годов. В то же время немецкая ракета была впервые испытана только в 1942 году. В российском музее «НПО «Энергомаш» подробнее раскрыта история по созданию советской версии двигательной установки, что опровергает популярный миф о якобы первенстве «Фау-2».

Принцип действия первого советского двигателя заключался в применении двух клапанов: один для горючего (керосин), второй для окислителя (кислород). Сжиженные части скапливались внизу, смесь поджигалась раскаленной проволокой. После завершения Великой Отечественной войны специалисты также приступили к изучению трофейных «Фау-2».

Однако решение немецких конструкторов применить сферическую камеру сгорания оказалось тупиковым путем. Цилиндрическая форма была признана более перспективной, что и привело к созданию первой в мире баллистической ракеты Р-7 в 1957 году. Об истории создания двигателей рассказывает видеосюжет телеканала «Звезда».

Госкорпорация «Роскосмос» ранее рассекретила данные об исследованиях немецких ракет «Фау-2». Советские инженеры тщательно изучили немецкие баллистические снаряды. Полученная информация впоследствии легла в основу создания аналогов и дальнейшего развития космонавтики в СССР.