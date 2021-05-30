ФАН выяснил причину падения мотопараплана под Первоуральском

Екатеринбург, 30 мая. Падение мотопараплана в Свердловской области произошло из-за ошибки пилотирования, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Минувшим вечером по линии организации воздушного движения пришло сообщение о падении мотопараплана под Первоуральском. Правоохранители подтвердили эту информацию и уточнили, что в результате ЧП пострадали два человека. Во время разворота пилот не рассчитал габариты и зацепился крылом за дерево.

Одним из пострадавших оказался местный житель, ранее судимый за незаконный оборот оружия. Он получил перелом основания черепа и впал в кому. Сейчас за его жизнь борются врачи, сообщал ФАН.