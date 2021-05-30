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30 мая 13:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:41
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
Все новости

Бизнесмены Ливии и Алжира обсуждают увеличение торгового обмена

Ливия
Бизнесмены Ливии и Алжира обсуждают увеличение торгового обмена
pixabay.com  / 

Алжир, 30 мая. Алжирско-ливийский экономический форум стартовал в столице североафриканской республики. В мероприятии принимают участие бизнесмены и представители экономических ведомств двух стран.

В первый день работы форума стороны обсудили ряд заключенных соглашений и способы их активизации, расширение сотрудничества в нескольких областях и повышение уровня торгового обмена между странами. Участники также рассмотрели механизмы поддержки частного сектора и взаимодействия между предпринимателями.

В рамках мероприятия прошло обсуждение инвестиционных проектов, намеченных к реализации Министерством экономики и торговли Ливии, а также создание свободных экономических зон.

Министр экономики и торговли Ливии Мухаммад аль-Хувейдж на открытии форума призвал создать зону свободной торговли между Алжиром и Ливией и открыть таможенный переход Дебдеб — Гадамес, чтобы активизировать торговый обмен. Он также указал на необходимость формирования рабочей группы для расширения коммерческой деятельности и открытия двух торговых морских и воздушных линий между двумя странами.

Аль-Хувейдж отметил отличные политические отношения между двумя государствами, которые представляют собой «благодатную почву для развития сотрудничества в экономической области». Он предложил заключить соглашение между ЦБ Ливии и Алжира, чтобы облегчить банковские операции. Это, на его взгляд, стимулирует торговый обмен и двустороннее экономическое партнерство.

Министр ожидает, что товарооборот между странами может достичь трех млрд долларов в год, если реализовать ряд предложений по поддержке сотрудничества. В настоящее время обмен составляет порядка 65 млн долларов, из которых 59 млн — это экспорт Алжира в Ливию.

Министр торговли Алжира Камель Резиг заявил, что новую динамику в товарообороте достигнут за счет эффективных инвестиций, охватывающих различные отрасли.

«Этот форум — возможность для инвестиций и продвижения совместных проектов между Алжиром и Ливией», — добавил министр.

Алжирско-ливийский форум продлится до 31 мая. Участие экономических ведомств Ливии в мероприятии осуществляется в рамках реализации инвестиционной карты Министерства экономики и торговли. Она направлена на поддержку национальной промышленности, достижения развития и реализации инвестиционных проектов посредством партнерства между местным и иностранным частным сектором.

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ливия алжир
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