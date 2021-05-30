Бизнесмены Ливии и Алжира обсуждают увеличение торгового обмена

Алжир, 30 мая. Алжирско-ливийский экономический форум стартовал в столице североафриканской республики. В мероприятии принимают участие бизнесмены и представители экономических ведомств двух стран.

В первый день работы форума стороны обсудили ряд заключенных соглашений и способы их активизации, расширение сотрудничества в нескольких областях и повышение уровня торгового обмена между странами. Участники также рассмотрели механизмы поддержки частного сектора и взаимодействия между предпринимателями.

В рамках мероприятия прошло обсуждение инвестиционных проектов, намеченных к реализации Министерством экономики и торговли Ливии, а также создание свободных экономических зон.

Министр экономики и торговли Ливии Мухаммад аль-Хувейдж на открытии форума призвал создать зону свободной торговли между Алжиром и Ливией и открыть таможенный переход Дебдеб — Гадамес, чтобы активизировать торговый обмен. Он также указал на необходимость формирования рабочей группы для расширения коммерческой деятельности и открытия двух торговых морских и воздушных линий между двумя странами.

Аль-Хувейдж отметил отличные политические отношения между двумя государствами, которые представляют собой «благодатную почву для развития сотрудничества в экономической области». Он предложил заключить соглашение между ЦБ Ливии и Алжира, чтобы облегчить банковские операции. Это, на его взгляд, стимулирует торговый обмен и двустороннее экономическое партнерство.

Министр ожидает, что товарооборот между странами может достичь трех млрд долларов в год, если реализовать ряд предложений по поддержке сотрудничества. В настоящее время обмен составляет порядка 65 млн долларов, из которых 59 млн — это экспорт Алжира в Ливию.

Министр торговли Алжира Камель Резиг заявил, что новую динамику в товарообороте достигнут за счет эффективных инвестиций, охватывающих различные отрасли.

«Этот форум — возможность для инвестиций и продвижения совместных проектов между Алжиром и Ливией», — добавил министр.

Алжирско-ливийский форум продлится до 31 мая. Участие экономических ведомств Ливии в мероприятии осуществляется в рамках реализации инвестиционной карты Министерства экономики и торговли. Она направлена на поддержку национальной промышленности, достижения развития и реализации инвестиционных проектов посредством партнерства между местным и иностранным частным сектором.