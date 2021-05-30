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30 мая 13:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:41
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
Все новости

WhatsApp не будет блокировать пользователей, которые не приняли новое соглашение

Общество
WhatsApp не будет блокировать пользователей, которые не приняли новое соглашение
Global Look Press  /  7aktuell.de Kevin Lermer via w/www.imago-images.de

Москва, 30 мая. Руководство WhatsApp заявило, что не будет блокировать и ограничивать функционал у пользователей, которые не согласны с новыми правилами.

Учитывая последние переговоры в сфере сохранности личных данных с представителями властей и специалистами, корпорация не собирается ограничивать функционал приложения WhatsApp для пользователей, которые еще не приняли обновление, отметил представитель компании. Вместо этого им продолжат периодически напоминать о нем.

Руководство мессенджера сообщает, что пользователям всегда будет доступен прием нового соглашения. Им можно будет воспользоваться при эксплуатации дополнительных функций, которые пользуются поддержкой Facebook, например, для общения с бизнесом.

Ранее сообщалось, что пользователей WhatsApp предупредили о новых схемах мошенничества в Сети. Злоумышленники обманным путем крадут личные данные пользователей мессенджера, предлагая им установить «розовую тему».

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whatsapp блокировка соглашение
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