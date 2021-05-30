WhatsApp не будет блокировать пользователей, которые не приняли новое соглашение

Москва, 30 мая. Руководство WhatsApp заявило, что не будет блокировать и ограничивать функционал у пользователей, которые не согласны с новыми правилами.

Учитывая последние переговоры в сфере сохранности личных данных с представителями властей и специалистами, корпорация не собирается ограничивать функционал приложения WhatsApp для пользователей, которые еще не приняли обновление, отметил представитель компании. Вместо этого им продолжат периодически напоминать о нем.

Руководство мессенджера сообщает, что пользователям всегда будет доступен прием нового соглашения. Им можно будет воспользоваться при эксплуатации дополнительных функций, которые пользуются поддержкой Facebook, например, для общения с бизнесом.

Ранее сообщалось, что пользователей WhatsApp предупредили о новых схемах мошенничества в Сети. Злоумышленники обманным путем крадут личные данные пользователей мессенджера, предлагая им установить «розовую тему».