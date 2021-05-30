Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19

Москва, 30 мая. Пандемия коронавируса увеличила популярность дачного отдыха и спровоцировала рост спроса на товары для загородной жизни.

Аналитики сервиса CloudPayments изучили показатели продаж товаров для дачи с января 2020 по май 2021 года, передает РИА Новости. Многие россияне в период коронавируса стали чаще бывать на загородных участках и с увлечением облагораживать дачные дома и территории. Эксперты также отметили рост интереса к выращиванию овощей и зелени, подчеркнул генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Кроме того, на 25% увеличился и средний чек на товары для загородной жизни. Магазин Garden Zoo отмечает возросший спрос на товары для декора садовых участков.

Ранее садовод перечислил эффективные способы, чтобы облегчить работу в огороде. Например, при прополке сорняков важно выбирать легкие инструменты — тяпку или мотыгу.